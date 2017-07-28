دعم إيطالي جديد إلى ليبيا لمنع تدفق اللاجئين

وافقت #إيطاليا، الجمعة، على تقديم مزيد من الدعم لخفر السواحل الليبي، لكبح تدفق المهاجرين، لكن رئيس الوزراء باولو #جنتيلوني قلص نطاق المهمة لتهدئة مخاوف الليبيين.

وقال مصدر حكومي لرويترز، الخميس، إن إيطاليا تعتزم إرسال عدد من السفن إلى المياه الإقليمية الليبية نهاية أغسطس.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن طائرات حربية وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار ستشارك فيها.

وأثارت تلك التقارير قلق مسؤولين ليبيين، نفوا منح إذن للقوات الإيطالية بدخول المياه الإقليمية الليبية، في إطار الجهود الدولية المبذولة لمنع المهربين من إرسال آلاف آخرين من المهاجرين إلى #أوروبا.

وقال جنتيلوني بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن إيطاليا، لن تتصرف إلا بالتوافق مع السلطات، ولم يعط تفاصيل عما تعتزم حكومته فعله.

وقال للصحفيين: "هذه مبادرة مهمة لأنها ستوفر مساعدة أساسية في مجال تعزيز السيادة الليبية. إنها بكل تأكيد ليست مبادرة تهدف إلى الإضرار بالسيادة الليبية".

ووصل نحو 600 ألف مهاجر، فروا من الحرب والأوضاع الاقتصادية المتردية في بلادهم، إلى إيطاليا عبر البحر من شمال #إفريقيا منذ العام 2014، مما دفع ملف المهاجرين إلى رأس قائمة الأولويات.