مجلس الأمن يؤيد الإعلان المشترك للسراج وحفتر

أيّد #مجلس_الأمن الدولي، الخميس، الإعلان المشترك الذي وافق عليه رئيس #حكومة_الوفاق_الوطني الليبي فايز السراج وقائد #الجيش_الوطني_الليبي خليفة حفتر.

ووافق السراج وحفتر الثلاثاء في المنطقة الباريسية، من دون توقيع، على إعلان من عشر نقاط يتعهدان فيه خصوصاً بوقف لإطلاق النار لا يشمل الجماعات المتطرفة، وتنظيم انتخابات بأسرع وقت.

ورحب أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم #روسيا ومصر بالإعلان المشترك للسراج وحفتر.

وقال مجلس الأمن في بيان "إن أعضاء المجلس يحضون جميع الليبيين على دعم حل سياسي تفاوضي ومصالحة وطنية ووقف فوري لإطلاق النار، كما جاء في الإعلان المشترك" الذي تم التوصل إليه في #باريس.