العاهل المغربي يصدر عفوا عن "بلبلة حراك الحسيمة"

أصدر #العاهل_المغربي محمد السادس عفواً عن الفنانة سيليا (سليمة الزياني) حسبما أوردت القناة الأولى المغربية. واعتقلت سيليا، في مدينة #الحسيمة، في شمال #المغرب، في سياق احتجاجات الحراك الاجتماعي السلمي للمدينة المتوسطية.

ولقبت الصحافة المغربية الفنانة سيليا بـ"بلبلة الحراك" في مدينة الحسيمة.

ففي بيان لوزارة العدل المغربية "وجه محمد السادس بعفو عن معتقلين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالاً جسيمة في أحداث الحسيمة".

وربطت #وزارة_العدل_المغربية، ببن عفو العاهل المغربي وبين "الظروف العائلية والإنسانية للمعتقلين"، وبين "تجسيد رعاية محمد السادس لأبناء منطقة الريف من رعاية ورأفة".

وأصدر محمد السادس في عيد الجلوس/ العرش، الذي يحل الأحد 30 يوليو، عفوا عن 1178 من السجناء.

ومن الذين شملهم عفو العاهل المغربي، شباب من حزب العدالة والتنمية، الذين اعتقلوا ودِينوا أمام القضاء المغربي، على خلفية ملف اشتهر باسم "الإشادة عبر تغريدات بمقتل السفير الروسي في تركيا".