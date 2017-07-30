الجيش الليبي: سنرد قريباً على تدخل إيطاليا في السواحل

أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، عن رد قريب وقوي على ما وصفه بـ"التدخل الإيطالي في سواحل ليبيا".

وقال المسماري خلال مؤتمر صحافي، الأحد، إن "القيادة العامة للجيش لن تقبل بمشاريع أجنبية في البلاد"، واصفاً القرار الإيطالي بالتواجد قرب الساحل الليبي بـ"الاستهتار".

وأضاف أن "التدخل الإيطالي يهدف إلى إحداث مشكلة للتشويش على المبادرة الفرنسية التي رحب بها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".

وأثار الإعلان الإيطالي الأسبوع الماضي عن استجابة روما لطلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإرسال قطع عسكرية إلى سواحل ليبيا من أجل ملاحقة مهربي البشر، لغطاً وجدلاً في #ليبيا، ما استدعى رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ووزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، إلى إصدار بيانات، الخميس الماضي، لنفي الأنباء حول طلب تواجد قوات إيطالية بالمياه الإقليمية الليبية، لافتين إلى أن الطلب اقتصر على "دعم خفر السواحل الليبي في عملياته التي يمكن أن يجري بعضها مع قطع عسكرية إيطالية".

وبعد موافقة مجلس النواب الإيطالي على العملية، أعلن رئيس الوزراء، باولو جنتيلوني، عن تقلص نطاق المهمة لتهدئة مخاوف الليبيين.

وكانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية قد كشفت في تقرير نشرته على موقعها إثر انتهاء زيارة السراج لروما أن المهمة الإيطالية سيكون قوامها طائرات حربية وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار.