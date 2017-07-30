ملك المغرب: شعبنا يعيش مفارقات صارخة يصعب قبولها

اعتبر العاهل المغربي، محمد السادس، في خطاب بثه التلفزيون المغربي، أن الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب محدودة، وأن العديد من المناطق في المغرب، تحتاج لمزيد من الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وشدد محمد السادس، في خطاب بمناسبة ذكرى الجلوس الثامنة عشرة، وبثه التلفزيون المغربي من مدينة تطوان، شمال المغرب، أن "المغرب يتطور باستمرار، وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع في مختلف المجالات".

من جهة ثانية، اعترف العاهل المغربي، أن المغاربة يعيشون في "مفارقات صارخة، من الصعب فهمها أو القبول بها"، موضحاً في نفس السياق، أن "بقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية قارياً ودولياً، ومن تقدير شركائه، وثقة كبار المستثمرين بقدر ما تصدم الحصيلة والواقع، لتواضع الإنجازات، في بعض المجالات الاجتماعية"، وقال في نفس الخطاب: "أصبح من المخجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم".

دون مستوى الطموح

وأقر محمد السادس في خطابه ليلة السبت الأحد، أن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين عيش ظروف المواطنين، لا تشرّف وتبقى دون طموح المغرب"، قبل أن يرجع الملك المغربي المسؤولية إلى "ضعف العمل المشترك وغياب البعد الوطني والاستراتيجي والتنافر عوض التناسق والانتقائية والتبخيس والتماطل عوض المبادرة والعمل الملموس".

كذلك، انتقد العاهل المغربي العائلة السياسية المغربية، فعندما يتعلق الأمر بـ"النتائج الإيجابية" يحدث "تسابق بين الأحزاب، والطبقة السياسية والمسؤولين للواجهة، للاستفادة سياسياً وإعلامياً من المكاسب"، ولكن عندما "لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي" المغربي، و"إرجاع كل الأمور إليه".

واعترف محمد السادس بعدم اقتناعه بالطريقة التي تمارس بها السياسة وعن عدم ثقته في عدد من السياسيين، متسائلاً أمام المغاربة: "ماذا يبقى للشعب؟"، داعياً "لاتقاء الله في الوطن".

لا فرق بين المسؤول والمواطن

وكشف محمد السادس عن: "مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن، في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية، أو الإفلات من العقاب".

وعلى خلفية مدينة الحسيمة، في شمال المملكة المغربية، وحراكها الاجتماعي السلمي، هاجم محمد السادس تراجع الأحزاب السياسية المغربية، عن القيام بدورها عن "سبق إصرار أحياناً"، كما قال، وبسبب "انعدام المصداقية، والغيرة الوطنية"، ما نتج عنه: "تأزم الأوضاع"، وما نتج عنه "فراغ مؤسف وخطير".