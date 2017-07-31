الجيش الجزائري يقضي على 6 إرهابيين ويصادر أسلحتهم

قتل #الجيش_الجزائري ستة إرهابيين خطيرين خلال عملية لا تزال جارية غرب #الجزائر العاصمة، وصادر عدداً من الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، الاثنين، أنه "في إطار مكافحة #الإرهاب وخلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة صفصافة، دائرة قوراية بولاية تيبازة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح يوم 31 يوليو 2017 من تحييد ستة إرهابيين خطيرين واسترجاع خمسة مسدسات رشاشة، وكميات من الذخيرة وأغراض مختلفة".

ومنذ بدء عملية التمشيط وملاحقة المسلحين بولاية تيبازة التي انطلقت في 23 من الشهر الحالي، تمكنت قوات الجيش الجزائري من القضاء على 8 إرهابيين واسترجاع عدد من الأسلحة والذخيرة وتدمير مخابئ للإرهابيين.

وتقود قوات الأمن والجيش الجزائري منذ فترة دوريات استطلاعية وعمليات تمشيط واسعة، استهدفت المناطق التي يشتبه بوجود مسلحين فيها. كما قامت السلطات بتعزيز تواجد القوات العسكرية على طول الشريط الحدودي مع ليبيا وكذلك مالي، خاصة بعد تجدد الاقتتال في دولة مالي المجاورة، وذلك بهدف إحباط أي محاولات تسلل متطرفين لأراضيها.