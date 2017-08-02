تعاون جزائري بريطاني لتجفيف منابع الإرهاب

أكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح، الثلاثاء، أنه أثار مع وزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا اليستار بورت التعاون في مجال "تجفيف منابع تمويل الإرهاب"، كما صرح للتلفزيون الحكومي.

وقال لوح عقب لقائه بورت "استعرضنا التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب".

وتابع "تحادثنا مطولا عن التعاون في مجال تجفيف منابع #تمويل_الإرهاب والشبكات التي تجمع الأموال".

من جانبه صرح بورت أن المحادثات شملت "الإصلاحات التي تقوم بها #الجزائر في مجال القضاء والبرامج التي يمكن للمملكة المتحدة أن تدعمها"، بحسب التلفزيون الجزائري.

وكان الوزير البريطاني وصل مساء الاثنين في زيارة تنتهي الأربعاء ليتوجه بعدها نحو #تونس في إطار جولة ستقوده أيضا إلى #إيران، بحسب بيان لوزارة #الخارجية_البريطانية.

والتقى بورت الذي رافقه اللورد ريشارد ريسبي، المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي المكلف بالشراكة مع الجزائر، برئيس الوزراء الجزائري عبدالمجيد تبون.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية أن "اللقاء سمح ببحث تطور العلاقات الثنائية التي عرفت خلال السنوات الأخيرة دفعا ملحوظا (...) لاسيما فيما يخص المسائل السياسية والأمنية".