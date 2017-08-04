صندوق النقد يدعو تونس لبذل جهد إضافي ضد الفساد

أعلن #صندوق_النقد_الدولي، الخميس، أن هناك "تحديات" لا تزال تواجه #تونس، وذلك إثر انتهاء مهمة أجراها في هذا البلد، داعياً إلى بذل جهود إضافية ضد الفساد.

وأوضح الصندوق في بيان صدر في نهاية مهمته التي امتدت بين 26 تموز/يوليو و3 آب/غسطس، أن "آفاق #الاقتصاد_التونسي تتحسن ببطء، لكن التحديات لا تزال موجودة".

وأضاف أن "النمو في طريقه ليصل إلى 2.3% في عام 2017، بدعم من انتعاش في (قطاعات) الفوسفات والزراعة والسياحة. ومع ذلك، فإن العوائق الهيكلية في الاقتصاد لا تزال تلقي بثقلها على الصادرات".

وشدد الصندوق على أن "إنشاء هيئة فعالة لمكافحة الفساد سيتيح توسيع نطاق الأدوات المتاحة للحكومة في حربها ضد الفساد والممارسات التجارية غير المشروعة".