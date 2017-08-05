استفتاء موريتانيا.. إجراءات أمنية مشددة مع بدء التصويت

بدأ نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني، صباح السبت، الإدلاء بأصواتهم على استفتاء التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين الحكومة وأحزاب المعارضة.

وافتتحت صناديق الاقتراع الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي في عموم البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتتضمن التعديلات الدستورية إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس محلية للتنمية.

ومن المنتظر أن تعلن النتائج الرسمية خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من عملية التصويت.

وتعتبر التعديلات الدستورية نهائية إذا نالت الأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد.