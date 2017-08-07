استفتاء موريتانيا يقر التعديلات على الدستور

أعلنت اللجنة الانتخابية في #موريتانيا أن غالبية #الناخبين الموريتانيين #صوتوا لصالح #تعديل_دستوري ينص خصوصا على #إلغاء_مجلس_الشيوخ وذلك خلال #استفتاء أجري السبت الماضي.

وسجلت نسبة المشاركة في الاستفتاء 53,73% بحسب اللجنة الانتخابية التي أشارت إلى أن 85% من المقترعين صوتوا لصالح التعديل الدستوري.

ويقضي التغيير الدستوري الذي أعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين بإنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ، وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وتغيير العلم الوطني.