السراج من تونس: لا بديل عن الاتفاق السياسي في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز #السراج، الاثنين، بعد اجتماعه مع الرئيس التونسي الباجي قايد #السبسي في #تونس أن "لا بديل عن الاتفاق السياسي" في بلاده، داعيا كل الأطراف الليبية إلى تنفيذ تعهداتها من أجل التوصل إلى "تسوية شاملة".

ويأتي هذا اللقاء بعد أقل من شهر على اللقاء بين السراج وأبرز خصومه خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في باريس برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل #ماكرون الذي تم خلاله التوصل إلى خارطة طريق تنص على وقف لإطلاق النار ومصالحة وتفعيل المؤسسات الوطنية وتوحيدها وإجراء انتخابات.

كما يأتي في ظل قلق في تونس وعدد من الدول المجاورة من انعدام الأمن على حدودها مع #ليبيا التي باتت معبرا للمتطرفين ومهربي الأسلحة والعديد من المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي الليبي فايز السراج الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج. وقال في مؤتمر صحافي بعد اللقاء، إنه تم البحث في "آخر التطورات السياسية والمشهد السياسي في ليبيا"، ومناقشة "تفاصيل خارطة الطريق" التي تم التوصل إليها في باريس "لإيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى وضع أكثر استقرارا بعد أن لاحظنا أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود".

وقال إن كل الشرائح السياسية والاجتماعية في ليبيا "أكدت أن لا بديل عن الاتفاق السياسي"، داعيا "جميع الأجسام المنبثقة عن هذا الاتفاق السياسي إلى القيام باستحقاقاتها لإيجاد تسوية شاملة".

وذكر السراج أن اللقاء تناول أيضا العلاقات الثنائية الأمنية والاقتصادية.

وفي 25 تموز/يوليو، تعهد السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في فرنسا بالعمل معا لإخراج بلادهما من الفوضى.

وأكد الاتفاق الذي أعلن عنه في حينه على وجوب إجراء "مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافةً والجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها للمشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية"، و"على الالتزام بوقف إطلاق النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب".

كما دعا الطرفان إلى نزع سلاح الميليشيات وتشكيل جيش موحد، متعهدين بإجراء انتخابات "بأسرع ما يمكن".