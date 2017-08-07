المغرب يلغي عرضا مسرحيا للفخراني..والسبب مجهول

أعلنت #وزارة_الثقافة المغربية أنها ألغت عرض #مسرحية "ليلة من الف ليلة وليلة"، للفنان المصري #يحيى_الفخراني، والتي كان مقررا عرضها خلال الأيام المقبلة ولمدة أسبوعين، دون أن تذكر الأسباب.

ورجّح البعض قرار الإلغاء إلى مرض الفنان الفخراني، إلا أن هذا الأخير نفى ذلك وأعلن في تصريحات للصحف المصرية أنه "بخير ويتمتع بحالة صحية جيدة وأن وزارة الثقافة المغربية هي من قرّرت ولم يعرف دوافع هذا القرار"، مؤكدا أنه "استقبل القرار بصدر رحب".

وأضاف الفخراني كذلك أنه "لا توجد أسباب مادية لإلغاء العرض كما ادّعى البعض، لأنه تنازل عن أجره مقابل عرض المسرحية في #المغرب، وهو ما يتكرر في كل عروض التبادل الثقافي مع الدول العربية، للوصول بالعرض الناجح "ليلة من ألف ليلة" لكل الجمهور العربي".

ومسرحية "ليلة من ألف ليلة" تجمع ثلة من أبرز الممثلين المسرحيين في مصر على غرار الفخراني ولطفي لبيب وكذلك هبة مجدي ومحمد محسن ومعهم ضياء عبد الخالق وسلمى غريب، وقد حققت منذ البدء في عرضها قبل 3 سنوات نجاحا كبيرا.

وتدور أحداث المسرحية التي وقع عرضها في عدد من الدول العربية، حول شحات يدعى شحاتة لديه ابنة " نجفة "ويتم اختطاف زوجته، وبعد عدة سنوات يقابل الرجل الذي اختطف زوجته ويصبح بينهما ثأر.