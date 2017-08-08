الجيش الجزائري يحجز على شبكة مراسلات تنظيم القاعدة

تمكن #الجيش_الجزائري من وضع يده على معدات وآليات تكنولوجية وتجهيزات اتصالات عدة يستخدمها قادة #تنظيم_القاعدة في مراسلاتهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها مساء الاثنين، أنه "في إطار مكافحة #الإرهاب وإثر عمليات تمشيط، نجحت قوات الجيش بكل من سكيكدة (شرق #الجزائر) والمدية وتيبازة (وسط) في ضبط معدات وآليات تستخدم في مراسلات تنظيم القاعدة الإرهابي، إضافة إلى قنابل تقليدية الصنع وكمية من المواد الكيميائية ومواد غذائية وألبسة".

وأشار البيان إلى أن "فريقاً تقنياً من الوزارة يعمل على تفكيك شيفرات اتصالات قيادات تنظيم القاعدة من خلال فحص هذه الأجهزة"، في خطوة تهدف إلى معرفة محتوياتها واستغلالها في عمليات مكافحة الإرهاب وإحباط أي مخططات كان التنظيم يدبّر لها.

وتشن قوات الجيش الجزائري، منذ أكثر من شهر، عملية عسكرية واسعة ضد معاقل تنظيم القاعدة في ولايات جزائرية عدة، خاصة في مناطق القبائل والشرق الجزائري، من أجل القضاء عليها نهائياً، ومنع نقل أنشطتهم إلى مناطق أخرى في البلاد. وقد نجحت في القضاء على عدد من العناصر وإحباط هجمات إرهابية كانت تستهدف قوات الأمن خاصة.