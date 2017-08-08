مشهد صادم.. كيف ذبح داعش الراعي خليفة السلطاني في تونس

نشر تنظيم داعش مساء أمس الاثنين على #تويتر، مقطع فيديو صادم وثق من خلاله عملية ذبح #الراعي_خليفة_السلطاني من قبل أحد الإرهابيين في يونيو الماضي في #جبل_مغيلة، بتهمة التجسس لصالح الجيش التونسي.

وبدأ مقطع الفيديو باستنطاق الإرهابي الذي ظهر من لهجته أنه جزائري الجنسية مع الراعي خليفة السلطاني الذي أقر أن أحد حراس #ثكنة_سبيطلة طلب منه إعلامه في صورة رصد آثار الإرهابيين مثل آثار أحذيتهم عندما يكون بصدد رعي أغنامه في الجبل، وذلك دون أي مقابل مادي.

وبعد التحقيق مع السلطاني، انتهى الفيديو الذي جاء تحت عنوان" تنفيذ حكم الله في المرتد خليفة السلطاني الجاسوس للجيش التونسي المرتد" بقيام أحد الإرهابيين بذبح السلطاني بعد تقييد رجليه ويديه، بطريقة بشعة ووحشية من الوريد إلى الوريد.

كانت حادثة قتل خليفة السطاني هزّت #تونس مطلع شهر يونيو الماضي خاصة أن أخا الراعي مبروك السلطاني البالغ من لعمر 16 سنة قتل بنفس الطريقة في نوفمبر 2015.