الأمن التونسي يقضي على متطرفين في كمين بالقصرين

قتلت قوات #الحرس_الوطني_التونسي متطرفين اثنين في كمين بأحد جبال محافظة #القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر.

ونقلت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء الرسمية، أمس الثلاثاء، عن خليفة الشيباني المتحدث الرسمي والمكلف بالإعلام بالإدارة العامة للحرس الوطني قوله، إنه "تم القضاء على إرهابيين اثنين وحجز أسلحة خلال الكمين الذي نصبته وحدات للحرس الوطني لمجموعة إرهابية بجبل #بيرينو (ولاية القصرين)".

وأضاف الشيباني "هي حصيلة أولية. الأسلحة التي تم حجزها هي ثلاث قطع من نوع كلاشنيكوف".

وأوضح أنه لم يتم حتى الآن "تحديد هوية الإرهابيين القتيلين اللذين سقطا إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الحرس الوطني التي نصبت كمينا للمجموعة الإرهابية".

وتشن قوات الأمن حملات واسعة ضد المتطرفين الموالين لتنظيم #القاعدة ببلاد المغرب وتنظيم #داعش منذ هجومين كبيرين في 2015 استهدفا فندقا في سوسة ومتحف باردو وسقط خلالهما عشرات السياح قتلى.