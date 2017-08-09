رغم رفض بعض الأطراف.. إيطاليا تمضي في دعمها لليبيا

تواصل #إيطاليا، رغم الرفض المعلن والذي وصل حد التهديد من قبل أطراف ليبية، تقديم الدعم الفني واللوجستي للبحرية الليبية بناء على طلب حكومة الوفاق، حيث وصلت سفينة الصيانة الإيطالية، تريميتي، إلى قاعدة #طرابلس البحرية.

وتزامن وصول السفينة تريميتي مع مغادرة سفينة إيطالية أخرى تدعى كومانداتي بروزيني. وتصب مهمة هذه السفن في صالح صيانة القطع البحرية الليبية لزيادة قدراتها الفنية والقتالية من أجل مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية عبر البحر المتوسط.

من جهته، دعم المبعوث الأممي الجديد إلى #ليبيا، غسان سلامة، وفي أيامه الأولى في مهمته، مساعي #حكومة_الوفاق عبر الدعوة إلى تعاون أفضل بين إيطاليا وليبيا لصد الهجرة غير الشرعية.

ورغم المباركة الأممية لهذا التعاون، إلا أن نذر التصعيد تبقى قائمة، خاصة في ظل تهديد سابق من قائد الجيش الوطني، خليفة #حفتر، باستهداف أي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية، بل ووجود جبهة قوية داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ترفض هذا التعاون جملة وتفصيلاً، يقودها نائب رئيس المجلس، فتحي المجبري.