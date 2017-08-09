سلامة يدعو إلى "تسريع العملية السياسية" في ليبيا

دعا موفد #الأمم_المتحدة إلى #ليبيا، غسان سلامة، الأربعاء، في #تونس إلى "تسريع العملية السياسية" في ليبيا، وذلك بعيد لقائه وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي.

وقال سلامة، في تصريح صحافي أدلى به في ختام اللقاء الذي استغرق نحو ساعة في العاصمة تونس، إن اللقاء "كان مناسبة للتشاور والتداول حول أفضل وأنجع السبل لمساعدة الإخوان في ليبيا على تسريع العملية السياسية والاستفادة من أي فرصة".

وأضاف: "أعتقد أن هناك فرصة لكي يقوم الليبيون بإرساء مؤسسات ثابتة ومستقرة".

وكان سلامة قد زار ليبيا في الخامس من آب/أغسطس الحالي، للمرة الأولى بعيد تعيينه في منصبه في الـ22 من حزيران/يونيو الماضي.

وتعهد خلال هذه الزيارة بالقيام بمهمته كموفد للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، "في إطار احترام السيادة الليبية".

وخلف سلامة في منصبه كممثل خاص للأمين العام ورئيس بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، الألماني مارتن #كوبلر.

كما حضر سلامة نهاية تموز/يوليو في فرنسا اجتماعاً بين رئيس حكومة الوفاق، فايز #السراج، وقائد الجيش، خليفة #حفتر. وتعهد الجانبان إرساء الأمن والإسراع في إجراء انتخابات.