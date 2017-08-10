الجزائر.. قتلى بتحطم مروحية بينهم صحافيون

قتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم مصورون صحافيون، إثر تحطم مروحية، اليوم الخميس، بضاحية الدكاكنة التابعة لبلدية #الدويرة غربي #الجزائر العاصمة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن المروحية التابعة لشركة "تاسيلي" سقطت في حدود العاشرة و20 دقيقة من صباح اليوم الخميس، وأنه من بين الضحايا الأربع في حادث تحطم الطائرة مصوران صحافيان كانا يقومان بمهمة تصوير خط #السكة_الحديدية الرابط بين ضاحية زرالدة والجزائر العاصمة لصالح إحدى الشركات العمومية.

وبالمقابل، أكد المكلف بالإعلام في شركة "تاسيلي" في تصريح للصحافة، مقتل قائد الطائرة ومساعده وتقني.

وفيما لم تتوفر معلومات عن ملابسات الحادث، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الجزائر حوادث تحطم لمروحيات هذا العام، حيث شهدت منطقة "لجدر" التابعة لدائرة "مكمن بن عمر" بولاية "النعامة" شمال غربي الجزائر، سقوط طائرة هليكوبتر يوم 14 يونيو الماضي تابعة لقوات الدرك الجزائري، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة آخر، كما تحطمت مروحية عسكرية في مايو الماضي وقتل ثلاثة من طاقمها في ولاية #تيبازة غرب العاصمة.