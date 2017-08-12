تونس.. تفكيك خلية إرهابية خططت لأعمال عدائية

نجحت #تونس في إحباط مخطط إرهابي بعد تفكيكها لخلية إرهابية تتكون من خمسة أشخاص كانت تعتزم تنفيذ هجمات تستهدف مقرات أمنية وعسكرية جنوب البلاد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة #الإرهاب في تونس سفيان السليطي في تصريحات اليوم السبت، أن "هذه المجموعة الإرهابية كانت تتآمر على أمن الدولة الداخلي من خلال رصد التحركات الأمنية والعسكرية وتبادل المعلومات مع عناصر إرهابية تتواجد خارج تونس"، مشيراً إلى أن "المخطط كان يهدف إلى استقطاب مجموعة من الشباب لإيفادهم خارج البلاد وتقديم الدعم المادي واللوجيستي لعناصر إرهابية أخرى متواجدة خارج البلاد والتخطيط إلى إدخال عناصر إرهابية الى تونس خلسة لارتكاب جرائم إرهابية تتمثل في استهداف مقرات أمنية وعسكرية".

وأضاف السليطي إلى أن الأبحاث بينت أن "هذا المخطط شبيه بالمخطط الذي تم إحباطه في بن قردان في مارس 2016 وهو مدروس من حيث حشد أكبر عدد من المقاتلين ومن حيث تاريخ الدخول والتنفيذ".

ولا تنفي السلطات في تونس أن خطر التهديدات الإرهابية لا يزال قائما خاصة من جانب الحدود مع ليبيا، وهو ما دفعها إلى البدء في وضع منظومة مراقبة إلكترونية متطورة ومواصلة نشر الوحدات العسكرية على طول الشريط الحدودي بين البلدين لمجابهة أي تهديد إرهابي ومحاولة تسلل من قبل العناصر المتطرفة.