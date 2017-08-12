ليبيا.. حفتر يتوجه إلى موسكو ويستعد للقاء لافروف

يستعد قائد الجيش الليبي خليفة #حفتر للتوجه إلى #موسكو اليوم، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف، الاثنين المقبل.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز #السراج سيصل أيضا إلى موسكو خلال الساعات المقبلة، إلا أن مصادر مقربة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نقت الخبر، موضحة أن السراج لا يعتزم السفر إلى موسكو.

ووفقا لرئيس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا، ليف دينغوف، فإن موسكو تجري مباحثات مع كل أطراف النزاع الليبي في محاولة لتقريب وجهات النظر وإيجاد مخرج للأزمة، كاشفا أن اللقاءات ستتناول قضايا سياسية وأخرى متعلقة بالأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى ملف المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عبر ليبيا.

وصرح ليف دينغوف لوكالة انترفاكس الروسية، أن موسكو ترتب أيضا للقاء يجمع بين قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

إلا أن مصادر مقربة من المجلس الرئاسي نفت الخبر، وأكدت أن السراج لن يصل إلى موسكو يوم السبت.

ورغم تضارب التصريحات إلا أن الأمر المؤكد هو أن الأزمة السياسية الليبيىة باتت تؤرق عواصم العالم كافة.

ففي مايو الماضي، نجحت أبوظبي في جمع قطبي الأزمة إلى طاولة واحدة، ومن ثم في يوليو حققت باريس اختراقا بعد توقيع الطرفين على بيان من عشر نقاط تعهدا فيه بوقف إطلاق النار والإسراع في إجراء الانتخابات.