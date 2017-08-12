مصادر ليبية: موسكو وجهت دعوتين منفصلتين للسراج وحفتر

أكدت مصادر #ليبية رفيعة أن الجانب #الروسي وجه دعوتين منفصلتين للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة #حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز #السراج لزيارة موسكو.

وقال المصدر في تصريح لــ"العربية.نت" إن المبادرة الروسية تأتي بعد لقاء جمع السفير الأميركي لدى ليبيا الأسبوع الماضي مع المشير حفتر في الأردن، والسراج في تونس، ما يشير إلى تنسيق أميركي روسي بشأن الملف الليبي.

وأضاف "لقاءات أبوظبي وباريس وموسكو وغيرها لا تنفصل عن بعضها في المضمون، فكلها تصب في اتجاه أنهاء المرحلة الانتقالية والضغط على الأطراف الليبية من أجل توحيد مؤسسات الدولة، ومن بينها السلطتان السياسية والعسكرية"، لكنه لفت إلى وجود خلافات أوروبية إيطالية وفرنسية بسبب تضارب بعض المصالح.

وتابع المصدر "القضية الليبية لم تعد بيد الأطراف الداخلية التي بدت تمثل فاعلين دوليين يسعون لحفظ مصالحهم بالبلاد لكن المبشر أن تسويات دولية حثيثة تجري حاليا لرأب الصدع بين الجانب الإيطالي والفرنسي".

وعن طبيعة الدعوة الروسية قال "روسيا ستطرح جملة من الشروط لضمان تنفيذ التسوية السياسية على الطرفين، وبدأت بالمشير حفتر كونه من يملك القوة على الأرض"، لافتا إلى أن صلب التسوية يتمثل في الانتخابات العاجلة ووقف إطلاق النار، ويلحق بها ملف الأرهاب والهجرة غير الشرعية.

ونفى المصدر أن يكون هناك أي لقاء يجمع بين حفتر والسراج في القريب العاجل بما فيها في موسكو حاليا.

لكنه أكد على وجود تقارب دولي حول المسألة الليبية من خلال ضغط دول كبرى كالولايات المتحدة وروسيا، والذي بدا في الظهور بشكل لافت مجددا في الملف الليبي.