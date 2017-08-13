"أطباء بلا حدود" توقف عمليات الإغاثة في البحر المتوسط

أعلنت منظمة #أطباء_بلا_حدود تعليق إنقاذ #المهاجرين_غيرِ_الشرعيين في #البحر_المتوسط، لما قالت إنه تهديد من جانب خفر السواحل الليبي، وأن سياسات الحكومة الإيطالية صعبت مهمتها.

مجموعة عين البحر الألمانية هي الأخرى أعلنت تعليق عمليات مساعدة المهاجرين، لمخاوف أمنية.

قلق روما من تسهيل المنظمات لعبور المهاجرين إلى أراضيها، دفعها لاقتراح مدونة سلوك تحكم عملها.

لكن بعض المنظمات، رفضت التوقيع على المدونة معترضة على شرط يلزمها بوجود ضباط شرطة إيطاليين على متن سفنها.

خطة #إيطاليا بنشر سفن عسكرية في #ليبيا تعرضت أيضاً لانتقادات.

غير أن روما تسعى لوقف تدفق #المهاجرين عبر دعم خفر السواحل الليبي، بتقديم الدعم اللوجيستي والفني لعمليات البحرية الليبية، وذلك استجابة لطلب #حكومة_الوفاق_الوطني للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين.

منظمات مثل "العفو الدولية" و"أطباء بلا حدود" و"عين البحر" كانت أبدت تحفظاتها على خطة التدخل العسكري في المياه الليبية باعتبارها تعرض حياة المهاجرين للخطر.

منظمة الهجرة الدولية قالت إن أكثر من 111 ألف مهاجراً وصلوا إلى أوروبا منذ مطلع العام وقرابة 2300 لقوا مصرعهم في البحر المتوسط.