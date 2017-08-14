حفتر: الجيش يصر على بسط سيطرته على كامل التراب الليبي

أكد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة #حفتر، إصرار الجيش الليبي على مواصلة القتال "حتى يبسط الجيش سيطرته على كامل التراب الليبي".

وقال حفتر، خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزير خارجية روسيا، سيرغي #لافروف، في موسكو صباح اليوم الاثنين: "إننا انخرطنا في تسويات سياسية بناء على طلب دول شقيقة، وبدأت بلقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز #السراج في أبوظبي ثم في #باريس، لكنه أخل بالكثير من المبادئ والشروط المتفق عليها".

وأضاف حفتر "العالم بأسره تابع تضحيات الجيش لمدة ثلاث سنين في قتاله ضد الإرهاب في ظل حصار ظالم متمثلا في حظر التسليح عليه بموازاة دعم غير محدود للإرهاب"، مؤكدا أن الجيش مصر على مواصلة مهمته في قتال الإرهاب في كافة أنحاء البلاد.

من جانبه، دعا الوسطاء الدوليون إلى عدم اللجوء لما وصفه بــ"الحلول الجاهزة لتسوية الأزمة الليبية"، مؤكدا أنه لا دعم لأي تسوية سياسية "إلا تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن موسكو تدعم بشكل فعال العملية السياسية واستعادة هياكل الدولة الليبية".

وكان المشير خليفة حفتر قد وصل إلى موسكو تلبية لدعوة روسية لبحث عدد من الملفات، أشار المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي إلى أن من بينها "سبل دعم مكافحة الإرهاب ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا".