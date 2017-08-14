ليبيا تقرّر حظر فتح وتمديد عمل الشركات الإيطالية

قررت وزارة الاقتصاد والصناعة في #الحكومة_الليبية المؤقتة شرق ليبيا التي يرأسها #عبدالله_الثني، اليوم الاثنين، حظر فتح وتمديد عمل فروع الشركات الإيطالية في #ليبيا، إضافة إلى حظر تأسيس شركات مشتركة مع #إيطاليا إلى إشعار آخر.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة، منير عصر، في تصريحات للصحافة المحلية، إن "هذا القرار جاء لكون أن بعض الشركات الإيطالية تحتاج لتصحيح أوضاعها وفقاً للتشريعات الليبية، وأن السوق الليبي لن يكون مفتوحاً إلا لأصدقاء ليبيا الذين وقفوا معها في أزمتها، في حين أن إيطاليا جاهرت بعدائها للشعب الليبي".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات في شرق ليبيا التي تدعم #الجيش_الليبي وقائده #خليفة_حفتر، رفضت الاتفاقية التي تم توقيعها بين #حكومة_الوفاق_الليبي بطرابلس وإيطاليا والتي تقضي بدخول بوارج بحرية إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية تحت ذريعة المساعدة في مكافحة #الهجرة_غير_الشرعية، وهددت باستهداف أي سفن أجنبية تدخل #الموانىء_الليبية.