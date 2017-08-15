الجزائر.. تعيين أحمد أويحيى رئيسا للوزراء خلفا لتبون

عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز #بوتفليقة، أحمد أويحيى رئيساً للوزراء خلفا لعبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ولم يمض على تعيين عبد المجيد #تبون، أكثر من شهرين و20 يوماً، وقصر هذه المدة رشحت الكثير من المتتبعين أن يستمر عبد المجيد تبون في منصبه حتى الانتخابات المحلية على الأقل، غير أن الرئيس_الجزائري فاجأ الجميع باختياره إنهاء مهام الوزير الأول فور عودته من عطلته.

وباتت حكومة، تبون، الأقصر من نوعها في تاريخ #الجزائر.

ويُرتقب أن يتم تشكيل طاقم حكومي جديد في غضون الساعات القليلة القادمة، وسط توقعات بمحافظة "أويحيى" على أغلب طاقم الحكومة الحالية.

وسبق لأويحيى (65 عاما) أن تقلّد منصب رئيس حكومة في 3 فترات (31 ديسمبر 1995 – 23 ديسمبر 1998)، (ماي 2003 – ماي 2006)، و(23 جوان 2008- 15 نوفمبر 2008)، قبل أن يصير وزيرا أول بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012.

ويعدّ "أويحيى" (مواليد 2 يوليو 1952) خريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، وحاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.

وكان "تبون" عاد إلى الجزائر العاصمة الاثنين من #باريس.