تونس.. إحباط مخطط إرهابي في الجنوب

أعلنت #تونس، الثلاثاء، أنها أحبطت "مخططا إرهابيا" يقضي بسيطرة عناصر من تنظيم #داعش على بعض المناطق في الجنوب.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم #الإرهاب والجرائم المنظّمة تمكنت من الكشف عن مخطّط إرهابي كان يستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية المتمركزة بالجنوب تحضيرا للسيطرة على المنطقة على غرار المحاولة الفاشلة التي استهدفت مدينة #بن_قردان خلال أذار/مارس 2016".

والعام الماضي، شن عشرات من المتطرفين عمليات منسقة ضد منشآت أمنية في بلدة بن قردان الحدودية مع #ليبيا بهدف "إقامة إمارة" تابعة لتنظيم داعش، وفق السلطات التونسية.

وقتل 13 من عناصر قوات الأمن وسبعة مدنيين، كما أدى الهجوم الفاشل إلى مقتل ما لا يقل عن 55 من المتطرفين.

وأضاف بيان #الداخلية أن "المخطط الإرهابي كان يهدف إلى استغلال حالة الاضطرابات الاجتماعية التي شهدها الجنوب التونسي ومساعدة عناصر إرهابية تنتمي إلى تنظيم "داعش" للتسلل بقصد تنفيذ عمليات إرهابية ومحاولة السيطرة على مقرّات أمنية وعسكرية".

وأكد أنه "خلال هذه العملية الاستباقية تم توقيف خمسة عناصر تكفيرية وإدراج عدد من العناصر الإرهابية المتحصّنة بالفرار بليبيا بالتفتيش".