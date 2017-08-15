غسان سلامة يبحث بالجامعة العربية تسوية الأزمة الليبية

بحث #غسان_سلامة، المبعوث الأممي لليبيا، مساء الاثنين، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية العربية، حسام زكي، جهود تسوية #الأزمة_الليبية، واستكمال تنفيذ #اتفاق_الصخيرات.

جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، عقب لقاء جمع زكي مع سلامة، الذي وصل إلى #مصر، مساء أمس الأول السبت، في زيارة تمتد ليومين، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وتناول اللقاء بحسب البيان، التعاون بين الطرفين بشأن الملف الليبي من كافة جوانبه.

من جانبه أعرب زكي، عن التزام #الجامعة_العربية بـ"مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة، من أجل تشجيع الحوار السياسي الذي ترعاه في #ليبيا، واستكمال تنفيذ اتفاق الصخيرات، بشكل يُفضي إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد".

بدوره، رحب سلامة بـ "الدور الإيجابي" الذي تضطلع به الجامعة العربية ودولها الأعضاء من أجل دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا، مؤكداً حرصه على تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين.

وأشار المبعوث الأممي، إلى أهمية الوصول إلى "حلول توافقية" لتنفيذ اتفاق الصخيرات، واستكمال الاستحقاقات المتبقية التي ينص عليها، وفي مقدمتها إقرار #الدستور_الليبي الجديد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على قيام المبعوث الأممي بزيارة قريبة إلى مقر الجامعة العربية، بالقاهرة، لتنسيق المواقف مع الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط عقب عيد الأضحى، مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

وفور انتهاء المحادثات، غادر سلامة، العاصمة المصرية القاهرة، متوجهاً إلى تونس.