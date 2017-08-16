سلامة: ليبيا تحتاج لدفع جديد من الجهود والوقت يداهمنا

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى #ليبيا #غسان_سلامة إلى مدينة #مصراتة الثلاثاء حيث عقد لقاءات مع قيادات سياسية ومجتمعية وذلك بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة على حسابها الرسمي.

وعقب لقاء جمعه برئيس وأعضاء المجلس البلدي لمصراته قال سلامة إن العملية السياسية في ليبيا تحتاج لجهود مكثفة، موضحاً أن الوقت بات يداهم الجميع.

هذا ودعا سلامة الأطراف كافة إلى العمل معاً وعدم تجاهل تضحيات المدن التي تصدت للإرهاب.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة المبعوث الأممي، إلى مدينة طبرق والعاصمة طرابلس، حيث اجتمع مع كل من رئيس مجلس النواب، #عقيلة_صالح ، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز #السراج

