الجزائر.. بوتفليقة يعيّن حكومة جديدة

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز #بوتفليقة اليوم الخميس أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة أحمد أويحيى، وقام بإقالة وتعيين 4 وزراء جدد في #الحكومة، فيما أبقى على باقي الفريق الحكومي الذي عينه منذ شهرين ونصف.

ونشرت الرئاسة الجزائرية بيانا أكدت فيه أن الرئيس بوتفليقة عين وزير الطاقة السابق يوسف يوسفي وزيراً للصناعة خلفاً للوزير بدة محجوب، وأعاد تعيين وزير التجارة السابق محمد بن مرادي في منصبه الذي شغله سابقا خلفا لوزير التجارة أحمد بن ساسي، كما تم تعيين عبد الواحد تمار وزيرا للسكن خلفا للوزير يوسف شرفة.

وتضمن #التعديل_الحكومي أيضا إعادة تعيين مسعود عقون في منصب وزير السياحة، بعدما كان قد عين وأقيل في ظرف يومين عند #الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة التي كان يقودها عبد المجيد تبون نهاية شهر مايو الماضي، وأثار تعيينه وإقالته حينها جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرا، حيث زعمت الرئاسة أن تعيينه تم بالخطأ بعد ثبوت إدانات قضائية ضده.

وأقال الرئيس بوتفليقة في الحكومة التي أعلن عنها اليوم وزير السياحة حسان مرموري الذي كان قد عينه قبل وأسبوعين فقط.

وأبقى الرئيس بوتفليقة على باقي الفريق الحكومي كنائب وزير الدفاع الفريق قايد أحمد صالح وزير الداخلية نور الدين بدوي ووزير الخارجية عبد القادر مساهل ووزير العدل الطيب لوح ووزير المالية عبد الحميد راوية.

وتجدر الإشارة أن بوتفليقة أقال رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، الثلاثاء الماضي، بعد دخوله في #خلافات مع رجال الأعمال في البلاد، وعيّن مكانه رئيس ديوانه أحمد أويحيى كرئيس للحكومة.