بالصور.. تونس تلاحق عناصر إرهابية خطيرة

تستمر #تونس في ملاحقة عدد من العناصر الإرهابية الخطيرة التي ما تزال فارة، في إطار جهودها لمكافحة #الإرهاب وإفشال أي هجمات قد تستهدفها، وقد طلبت مساعدة المواطنين في ذلك.

وفي هذا السياق، نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" صوراً لـ12 عنصراً إرهابياً خطيرين مازال البحث جاريا عنهم، وطلبت من المواطنين مساعدتها في القبض عليهم، وذلك من خلال الإبلاغ عنهم عند مشاهدتهم أو الحصول على معلومات حول أماكن تواجدهم أو تحركاتهم.

وتظهر البيانات، التي وضعتها وزارة الداخلية والخاصة بهذه العناصر الإرهابية المطلوبة أمنياً، أنهم ينحدرون جميعهم من محافظة تطاوين الواقعة جنوب تونس، وبعضهم ينتمي إلى عائلة واحدة، كما تبين أنه ليس لديهم مستوى تعليمي وثقافي، ويبلغ معدل أعمارهم بين 20 و39 سنة.