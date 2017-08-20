عاهل المغرب يعفو عن 415 شخصاً بينهم 13 متهماً بالإرهاب

أعلنت وزارة العدل المغربية أن #ملك_المغرب #محمد_السادس أصدر عفوا عن 415 شخصا بينهم 13 متهما بالإرهاب، بمناسبة #العيد_الوطني الذي احتفل به الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية، إنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، عفا الملك محمد السادس على "مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، ومحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 415 شخصا".

وأضافت أن #العفو_الملكي شمل أيضا "13 من المعتقلين المحكومين في قضايا إرهابية شاركوا في برنامج مصالحة، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في ثلاثين سنة لفائدة سجين واحد".

وأفادت صحف محلية أن الملك لم يمنح العفو لأي من #السجناء في حركة الاحتجاجات التي تهزّ منطقة #الريف في شمال البلاد بعدما لمحت "مؤشرات عدة" إلى إمكان قيامه بذلك.

وأواخر تموز/يوليو، أصدر ملك المغرب عفوا عن نحو 40 سجينا على خلفية هذه الحركة التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.