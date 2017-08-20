ليبيا.. إحباط مخطط لاغتيال مسؤولين بالكيمياوي

أعلنت قوة أمنية تابعة لحكومة #الوفاق الوطني الليبية، السبت، إحباط #مخطط_إرهابي كان يستهدف اغتيال مسؤولين بالعاصمة #طرابلس بمواد كيمياوية سامة، خططت له خلية تابعة للجماعة الليبية المقاتلة التي يقودها الإرهابي #عبدالحكيم_بلحاج.

وقالت الإدارة العامة للأمن المركزي في حي أبوسليم جنوبي طرابلس في فيديو نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها "أحبطت مخططاً إرهابياً لاستهداف طرابلس وضواحيها بعد التحري وجمع معلومات حول خلية إرهابية تابعة للجماعة الليبية المقاتلة كانت تخطط لاغتيال مسؤولين باستخدام مواد كيمياوية سامة ومحرمة دولياً".

وظهر في الفيديو علبة تحتوي على كمية من المواد السائلة التي تم ضبطها وتبين أنها قاتلة عند لمسها، كما تضمن اعترافات لأربعة موقوفين أكدوا بأن "مخطط عملية التسميم وضعت بالتنسيق مع عبدالحميد الهازل الملقب بـ"هاوزر" وأحد قادة "كتيبة الكاني" المتورطة في محاولات لتفجير وزرع عبوات ناسفة".

وأوضحت الإدارة العامة للأمن المركزي، أن "هذه المواد أصبحت في أيدي المنظمات و #الجماعات_الإرهابية في طرابلس التي باتت تتعرض لتهديدات ومحاولات لهجمات غادرة وفاشلة من قبل الجماعة الليبية المقاتلة لترويع سكانها، وأصبحت تلجأ لاستخدام سموم كيمياوية قاتلة محرمة دولياً من شأنها القتل في دقائق بمجرد ملامستها".

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة الليبية المقاتلة مصنفة بأنها جماعة إرهابية، وهي مدرجة كذلك على #قائمة_الإرهاب التي أصدرتها الدول المقاطعة لقطر قبل أكثر من شهر، نظراً إلى أنها جماعة مسلحة تحمل فكراً متطرفاً وتقوم بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في #ليبيا، ويرأسها عبدالحكيم بلحاج المصنف شخصية إرهابية في ليبيا نظراً لأدواره وعلاقاته المشبوهة.