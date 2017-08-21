بالصور.. طرابلس تبدأ محاكمة عناصر من تنظيم داعش

أعلنت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية #حكومة_الوفاق أن #محاكمة عدد من #أعضاء_تنظيم_داعش قد بدأت اليوم الاثنين بأحد محاكم #طرابلس.

وقالت القوة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، إن #محكمة_جنايات_طرابلس بمقرها في مجمع المحاكم بشارع السيدي بالعاصمة، بدأت في محاكمة عدد من عناصر داعش والمتورطين في تفجيرات طرابلس.

وأوضحت أن عناصر داعش سيحاكمون على تهم وجهت لهم بالتورط في تفجير فندق كورنثيا الرئاسي، وقضايا اغتيالات أفراد أمن وشرطة، واستهداف مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية في طرابلس، لافتة إلى أن إجراءات أمنية مشددة أحاطت جلسات المحاكمة اليوم.

يشار إلى أن قوة الردع الخاصة قد أعلنت في مناسبات سابقة عن تمكنها من القبض على عناصر من داعش داخل طرابلس كانوا تورطوا في تفجيرات المقار الدبلوماسية والسفارات في طرابلس خلال عام 2015، وتنفيذ عدد من الاغتيالات التي طالت شخصيات أمنية.