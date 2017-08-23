إطلاق سراح رئيس وزراء ليبيا الأسبق المختطف علي زيدان

أكدت مصادر إعلامية ليبية أنه تم مساء الثلاثاء إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق #علي_زيدان الذي اختطفته مجموعة مسلحة قبل أسبوع أثناء وجوده في أحد الفنادق بالعاصمة #طرابلس وقامت باحتجازه في مكان مجهول.

ويأتي ذلك بعد ضغوط مارستها شخصيات سياسية ومنظمات حقوقية، إضافة إلى أفراد عائلته على #حكومة_الوفاق_الليبية التي يرأسها #فايز_السراج من أجل التدخل والإفراج عنه، في وقت لم يكشف عن هوية الخاطفين أو الجهة التي تقف وراءهم.

وتولى زيدان رئاسة الحكومة الليبية بين نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ومارس/آذار 2014، وغادر #ليبيا مباشرة بعد إقالته من البرلمان، ليقرّر العودة هذه الفترة إلى البلاد وبالتحديد العاصمة طرابلس ويقع اختطافه للمرة الثانية، بعد أن تعرض للخطف عندما كان رئيساً للحكومة من قبل مجموعة مسلحة قامت بتوقيفه عدة ساعات.