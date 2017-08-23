عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي

المغرب.. اعتقال شخصين للاشتباه بصلتهما بمهاجمي برشلونة

المصدر: دبي - قناة الحدث
من هجوم برشلونة
رابط مختصر

اعتقلت السلطات المغربية شخصين يُشتبه بصلتهما بالمتهمين بارتكاب الهجوم في مدينة #برشلونة قبل أيام.

وذكرت القناة المغربية الرسمية أن أحد المعتقلين يُشتبه بصلته بتنظيم #داعش وتخطيطه لشن هجوم على السفارة الإسبانية في الرباط، أما المشتبه به الثاني فقد كان يقطن في بلدة ريبول الصغيرة شمال شرقي #إسبانيا، والتي كان يعيش فيها معظم أعضاء الخلية الإرهابية

يشار إلى أن الخلية كانت تضم 12 شخصاً اعتقل 4 منهم في إسبانيا، وقتل بعضهم برصاص الشرطة الإسبانية، فيما قضى الآخرون بانفجار عن طريق الخطأ في منزل بمنطقة ألكانار جنوب غربي برشلونة يعتقد أنه كان يستخدم لتصنيع متفجرات.

كلمات دالّة

#برشلونة, #داعش, #إسبانيا, #اعتقال, #هجوم, #الرباط

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر