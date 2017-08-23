داعش يذبح 14 جندياً من الجيش الليبي

علمت "العربية.نت" من مصادر أمنية تابعة للجيش الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، أن عناصر من تنظيم داعش قاموا صباح الأربعاء بذبح 14 جندياً من قوات الجيش الليبي.

وأكد محمد الزوي من المكتب الإعلامي للجيش الليبي لـ"العربية.نت" هذا الخبر، مشيراً إلى أن الحادثة حصلت في إحدى البوابات في الطريق الرابط بين سبها والجفرة.

ووقع الهجوم فجر الأربعاء واستهدف بوابة مراقبة تابعة للقوات الموالية لحفتر في منطقة الجفرة جنوب شرق العاصمة الليبية.

وسيطر "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر في بداية حزيران/يونيو على هذه المنطقة التي تضم بالخصوص قاعدة جوية.

وكانت القاعدة حتى ذلك التاريخ تحت سيطرة ما يعرف بـ "سرايا الدفاع عن بنغازي" وهي مجموعات مسلحة مناوئة لحفتر بين عناصرها مسلحون متطرفون، تم طردهم من بنغازي.