عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي

رئيس وزراء ليبيا الأسبق يصر على مثوله أمام القضاء

المصدر: العربية.نت - محمد العربي
رابط مختصر

أكد مصدر مقرب من رئيس وزراء #ليبيا الأسبق، علي زيدان، إصراره على المثول أمام القضاء قبل مغادرته طرابلس.

وكان قد أفرج عن زيدان من قبل خاطفيه الذين لم يتم الإعلان عن هويتهم، مساء الثلاثاء، بعد أكثر من أسبوع من اختطافه.

وذكر المصدر لـ"العربية.نت" أن زيدان يقيم في فندق تحت رعاية وحماية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطرابلس، وهو مصر على مثوله أمام القضاء لتبرئته من تهم وجهتها له الجماعات المتحكمة في قرار المؤتمر الوطني العام مطلع عام 2014 بشأن اختلاسات مالية.

وقال المصدر إن "زيدان سيقابل اليوم أو غداً النائب العام للنظر في قضيته، وسيطالب بمعرفة مصير أكثر من 30 مليار دينار ليبية تركها في حسابات وزارات حكومته قبل أن يغادر"، مشيراً إلى أن مكتب النائب العام أكد له أنه لم يصدر أي طلب بالتحقيق معه.

كلمات دالّة

#ليبيا, #علي زيدان, #طرابلس, #قضاء, #مثول, #حكومة الوفاق

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر