هل يعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عن "انتخابات عاجلة"؟

ينتهي المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قريباً من جولته الليبية بزيارة الجنوب الليبي، بعد أن زار أغلب المناطق والمدن الفاعلة والمؤثرة في الأزمة الحالية للبلاد بالتوازي مع لقاءات عقدها مع دول إقليمية ودولية على صلة بالأزمة الليبية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن سلامة سيعلن عن الخطوات الجديدة قريباً بالتوازي مع إصلاحات يقوم بها داخل تركيبة البعثة الأممية لدى ليبيا بسبب تصاعد الاحتجاجات الليبية على وجود موظفين بالبعثة ذوي اتجاهات قد تؤثر على دعم البعثة لكل الأطراف وحيادها.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن "سلامة سيعلن تأييد البعثة الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة نهاية هذا العام بموازاة مسار آخر للبعثة يعمل على تكثيف دعمها لهيئة صياغة الدستور لإنهاء الخلافات داخلها وضمان مشاركة كل أعضائها المقاطعين من أجل علاج الخلل الذي تعاني منه المسودة الحالية المطروحة".

وكانت هيئة صياغة الدستور الليبي قد أعلنت نهاية تموز/يوليو الماضي عن إقرارها لمشروع الدستور بموافقة 34 عضواً من أصل 44 حضروا جلسة التصويت، مطالبة مجلس النواب بسرعة إقرار قانون الاستفتاء على المشروع من قبل الشعب، واحتج عدد من أعضاء الهيئة المكونة من 60 عضواً على قانونية الجلسة وكونها لا تمثل التصويت بالأغلبية لمجمل الأعضاء، كما اتهمت تيارات سياسية هيئة صياغة الدستور بالعمل على قطع الطريق أمام المبادرات المطروحة وآخرها إعلان باريس الذي ينص على الذهاب إلى انتخابات عاجلة كمرحلة أولى لإنهاء الخلافات الحالية التي تعاني منها البلاد معتبرين أن مشروع الدستور المطروح حالياً "يخدم تياراً سياسياً بعينه".

ونقلت المصادر أن "سلامة بين للأطراف الليبية والإقليمية ضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية جديدة قبل الوصول إلى المرحلة الدائمة لضمان توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة، ومن بينها مؤسسة الجيش تمهيداً للمرحلة الدائمة القائمة على دستور توافقي لضمان استمرارها وعدم الرجوع إلى المربعات الأولى من الأزمة".

وأضافت المصادر أن "مقترحات سلامة لقيت قبولاً لدى أغلب الأوساط الليبية كما أن ممثلي المكونات الليبية كالأمازيغ والطوارق والتبو والفيدراليين في هيئة صياغة الدستور رحبوا في الأغلب بمقترحات سلامة".

وذكرت أن "سلامة سيدفع باتجاه لقاء ممثلي مجلسي النواب والدولة قريباً للاتفاق على إنهاء الخلافات حول المواد المتعلقة بالاتفاق السياسي ليكون أساساً للانتخابات المقبلة"، مرجحة أن يكون لقاء ممثلي المجلسين خلال الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.