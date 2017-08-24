ليبيا.. حفتر يعلن قرب انطلاق معركة درنة

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي قرب انطلاق عملية تحرير مدينة #درنة لافتة إلى أن قائد الجيش خليفة #حفتر أجرى جولة تفقدية لمحاور القتال حول المدينة.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة إن "حفتر زار غرفة عمليات عمر المختار المكلفة بتحرير درنة والتقى عددا من قادتها وآمر الغرفة" باحثا الاستعدادات للمعركة لتطهير المدينة من المجموعات الإرهابية.

ونقل المكتب عن حفتر قوله إن "المعركة باتت وشيكة لكن كل شيء له وقته المحدد وفق الخطط العسكرية" متوعدا المجموعات الإرهابية بالقصاص العادل على جرائمه المتكررة والتي كان آخرها مقتل من يزيد عن العشرة جنود في هجوم على بوابة الفقهاء جنوب منطقة الجفرة صباح أمس الأربعاء.

إلى ذلك دعا المتحدث العسكري باسم قيادة الجيش أحمد المسماري ممثلي القوى السياسية إلى اللجوء للانتخابات وأن تحشد هذه القوى أنصارها ومؤيدوها للوصول إلى السلطة عبر صندوق الانتخاب، وحذر من "فرض بعض القوى نفسها بالقوة أو محاولة الترويج لفكرة تقسيم البلاد".

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن "قيادة الجيش تؤكد على إمهال القوى السياسية في #ليبيا مهلة ستة أشهر منذ الإعلان عنها في 23 من يوليو الماضي لإنهاء الفوضى الحالية قبل أن يتدخل الجيش بخطوات حاسمة ولا يشترط فيها أن تكون عسكرية" محذرا من فشل المساعي الفرنسية والمصرية والدولية الأخرى بشأن مبادرات الذهاب إلى الانتخابات كحل للأزمة، وقال "خلاصة الحديث أن الجيش لن يسمح بتمديد الأزمة بعد نهاية هذا العام".

وأضاف أن "الجيش سيحصر على أن تكون الانتخابات نزيهة وحرة لكل مواطن وبمشاركة رقابة دولية لضمان سير الانتخابات بشكل سليم ولو اضطررنا لاستخدام القوة لتحقيق هذا المسعى".

وتابع "لايمهنا من سيكون الرئيس أو رئيس الحكومة فمن سينتخبه الشعب فله ذلك ومن يرفضه الشعب سيجد نفسه خارج دائرة السياسة ومهمتنا فرض هيبة الدولة".