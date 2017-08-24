لندن تعلن عن تقديم مساعدات بـ9 ملايين إسترليني لليبيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، مساء الأربعاء، أنها بصدد منح #ليبيا 9 ملايين جنيه استرليني في شكل دعم للتصدي لخطر #الإرهاب ومعالجة مسألة #الهجرة_غير_الشرعية.

وجاء الإعلان البريطاني بعد زيارة قام بها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، لطرابلس التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة #الوفاق #فايز_السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، وناقش خلالها مستجدات الوضع السياسي وملفات مشتركة بين البلدين، بحسب إعلان للمكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

وقالت لندن، في بيان نشره موقع وزارة الخارجية البريطانية، إن جونسون ناقش مع السراج تفاصيل حزمة المساعدات الجديدة المقدمة للحكومة الليبية بشأن دعمها لمعالجة الهجرة غير الشرعية والتصدي لخطر الإرهاب.

وأضاف أن "الحكومة البريطانية تعزز جهودها لمواجهة المخاطر التي تهدد المملكة المتحدة من ليبيا فيما يذهب وزير الخارجية بزيارته الثانية إلى ليبيا في غضون أقل من ستة أشهر".

وأوضح البيان أن حزمة المساعدات التي قد تصل إلى أكثر من 9 ملايين جنيه استرليني ستتضمن 3 ملايين للمساعدة في التخلص من الألغام والمتفجرات في مدينة #سرت بعد إخراج عناصر #داعش منها، ومليون جنيه أخرى لذات المهمة في مدن ليبية أخرى من بينها #بنغازي.

وتابع البيان أن "المساعدات ستشمل أيضاً مليون جنيه للمساهمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية، ومبالغ أخرى لدعم مشاركة المرأة واعادة إعمار ليبيا ومساعدة النازحين وتقديم الخدمات الضرورية والطبية العاجلة".

وذكر البيان أن "الحكومة البريطانية وافقت على تقديم الحزمة للسلطات الليبية بالإضافة للتعاون في عدد من الملفات المشتركة كالتعاون الأمني في مجال مكافحة الجريمة والتهريب، سيما التنسيق مع الجانب الأوروبي في مجال دعم خفر السواحل الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

كما أشار البيان إلى أن جونسون التقى خلال زيارته وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، لبحث سبل دعم العملية السياسية في البلاد ولتجاوز الصراع السياسي الحالي.