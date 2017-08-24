هكذا ردت حكومة المغرب على حادثة "فتاة التحرش الجماعي"

أعلنت #الحكومة_المغربية، اليوم الخميس، أنها بدأت التفكير في خلق آليات لمعالجة ظاهرة #التحرش_الجنسي و #الاغتصاب سيتم الإعلان عنها قريبا، وذلك ردا على #غضب #الشارع_المغربي تجاه تعرض #فتاة لمحاولة #اغتصاب_جماعي داخل #حافلة للنقل العمومي في وضح النهار.

وفي هذا السياق، استنكر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني في كلمة خلال افتتاح اجتماع الحكومة بثّها الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة هذه الحادثة، مضيفا أنه ينبغي التوقف عندها، وكشف عن اعتزام الحكومة "خلق آليات للوقاية من مثل هذه الظواهر.

وأشاد العثماني بالسلطات الأمنية "لأنها قامت فورا بواجبها في هذا الأمر، وستواصل العمل للقيام بما هو متعين تجاه الذين قاموا بهذا العمل الشنيع"، كما شكر الرأي العام المغربي "لأنه كان له رد فعل آني قوي ومهم وإيجابي بالاستنكار والمطالبة بالمعالجة الآنية والجذرية وبعيدة المدى لمثل هذه الظواهر".

وكشف العثماني عن بدء الحكومة في "التفكير في خلق آليات لمعالجة الأمر، ليس فقط بمعاقبة من قام بهذا الاعتداء الشنيع، ولكن بالوقاية حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال"، وقال إن الحكومة "ستعلن في الوقت المناسب عن الاستراتيجية التي ستسلكها في هذا المجال".