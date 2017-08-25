لقاء بين حفتر وجونسون.. ودعوة للالتزام باتفاق باريس

التقى وزير الخارجية البريطاني #بوريس_جونسون بقائد الجيش الليبي خليفة #حفتر خلال زيارة إلى #بنغازي يوم الخميس. وحثه على الالتزام بوقف لإطلاق النار جرى الإعلان عنه في باريس الشهر الماضي ودعم جهودا تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في ليبيا.

ويعد حفتر الشخصية التي لها اليد العليا في #شرق_ليبيا ويرفض منذ العام الماضي القبول بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة #طرابلس كما يحقق مكاسب عسكرية على الأرض.

ولم تتمكن #حكومة_الوفاق الوطني من بسط سلطتها أو إنهاء الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بمعمر #القذافي عام 2011، وأعاق القتال جهودها إلى جانب فشلها في كسب تأييد الفصائل التي تتخذ من الشرق مقرا لها.

وتوجد في ليبيا حكومتان متنافستان منذ 2014 إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق. وأصبحت البلاد نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يركبون قوارب في طريقهم إلى أوروبا كما أسس تنظيم #داعش معقلا إقليميا له بمدينة #سرت الليبية الساحلية لكنه فقده فيما بعد.

اتفاق باريس

وأسفرت جهود دولية للتوصل إلى اتفاق سياسي عن اجتماعين بين حفتر ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز #السراج أحدهما في أبوظبي في مايو/أيار والآخر في باريس الشهر الماضي.

واتفق الزعيمان في اجتماع باريس على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات العام المقبل لكن حفتر سرعان ما قلل الالتزامات.

والتقى جونسون بحفتر خلال زيارة لمدينة بنغازي بشرق ليبيا والتي أعلن منها حفتر في مطلع يوليو تموز النصر بعد حملة عسكرية استمرت ثلاث سنوات ضد الإسلاميين وفصائل أخرى.

وذكر جونسون أنه حث حفتر على دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد #غسان_سلامة لإيجاد تسوية سياسية في ليبيا من خلال مراجعة اتفاق 2015 الذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني. وقال جونسون في بيان "على المشير خليفة حفتر لعب دور في العملية السياسية. دعوته إلى الالتزام بالتعهدات التي قطعها خلال اجتماعات في باريس مؤخرا واحترام وقف إطلاق النار والعمل مع السيد سلامة في سبيل تعديل الاتفاق السياسي الليبي".

ولا يزال حفتر الذي نشأ خلاف بينه وبين القذافي في الثمانينيات وعاش لمدة 20 عاما في الولايات المتحدة شخصية مثيرة للجدل في ليبيا. وقامت قواته بتغيير رؤساء البلدية في العديد من مدن شرق ليبيا وتحدثت عن "تحرير" طرابلس. وقال منتقدون إنهم يخشون العودة إلى الحكم العسكري.

جونسون والسراج

وأجرى جونسون يوم الأربعاء ثاني زياراته لطرابلس للقاء السراج كما سافر إلى مدينة مصراتة الساحلية التي قادت المعارضة ضد حفتر.

وقال جونسون: "دعوت كل الأطراف إلى حل خلافاتها عن طريق الحوار لا الصراع واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ومنذ الاجتماع في باريس هدد الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر بدخول مدينة درنة الشرقية وأحكم حصاره على المدينة.