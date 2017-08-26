الرئاسة الجزائرية تعلن تاريخ الانتخابات المحلية

حددت #الرئاسة_الجزائرية يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر موعدا للانتخابات المحلية المقبلة في البلاد، على ما أعلنت في بيان نشرته السبت.

وأفاد البيان أن #الرئيس_الجزائري #عبد_العزيز_بوتفليقة وقع "اليوم السبت 26 أغسطس/آب 2017 مرسوما رئاسيا يتضمن #استدعاء_الهيئة_الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017".

كما ينص المرسوم على "الشروع في مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من يوم الأربعاء 30 أغسطس/آب إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017"، بحسب البيان.

ويهيمن #حزب_جبهة_التحرير_الوطني، الحاكم في #الجزائر منذ الاستقلال في 1962، على غالبية هذه المجالس.

لكنه خسر بعض نفوذه في #الانتخابات التشريعية الأخيرة في 4 أيار/مايو مع إحرازه 164 مقعدا نيابيا فقط، مقابل 220 في استحقاق 2012.

وتعتبر المشاركة الرهان الرئيسي في هذا الاستحقاق الذي لا يثير تعبئة كبرى. وشهدت انتخابات 4 ايار/مايو امتناعا كبيرا عن التصويت.

وبعد استحقاقي الربيع الفائت والخريف المقبل، سيتوجه الجزائريون في 2019 إلى صناديق الاقتراع مجددا لانتخاب رئيس مع انتهاء الولاية الرابعة لبوتفليقة والتي استمرت خمس سنوات.