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الرئاسة الجزائرية تعلن تاريخ الانتخابات المحلية

المصدر: الجزائر – فرانس برس
صورة تعبيرية
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حددت #الرئاسة_الجزائرية يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر موعدا للانتخابات المحلية المقبلة في البلاد، على ما أعلنت في بيان نشرته السبت.

وأفاد البيان أن #الرئيس_الجزائري #عبد_العزيز_بوتفليقة وقع "اليوم السبت 26 أغسطس/آب 2017 مرسوما رئاسيا يتضمن #استدعاء_الهيئة_الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017".

كما ينص المرسوم على "الشروع في مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من يوم الأربعاء 30 أغسطس/آب إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017"، بحسب البيان.

ويهيمن #حزب_جبهة_التحرير_الوطني، الحاكم في #الجزائر منذ الاستقلال في 1962، على غالبية هذه المجالس.

لكنه خسر بعض نفوذه في #الانتخابات التشريعية الأخيرة في 4 أيار/مايو مع إحرازه 164 مقعدا نيابيا فقط، مقابل 220 في استحقاق 2012.

وتعتبر المشاركة الرهان الرئيسي في هذا الاستحقاق الذي لا يثير تعبئة كبرى. وشهدت انتخابات 4 ايار/مايو امتناعا كبيرا عن التصويت.

وبعد استحقاقي الربيع الفائت والخريف المقبل، سيتوجه الجزائريون في 2019 إلى صناديق الاقتراع مجددا لانتخاب رئيس مع انتهاء الولاية الرابعة لبوتفليقة والتي استمرت خمس سنوات.

كلمات دالّة

#الرئاسة الجزائرية, #الرئيس الجزائري, #عبد العزيز بوتفليقة, #استدعاء الهيئة الانتخابية, #حزب جبهة التحرير الوطني, #الجزائر, #الانتخابات

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