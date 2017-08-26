تسجيلات مسربة لإمام ليبي تثير غضباً في سويسرا

اتهم التلفزيون الرسمي السويسري إماماً من أصل ليبي يدعى صلاح رمضان الفيتوري بن سالم ويكنى بـ "أبو رمضان"، بتأجيج الكراهية في المجتمع وازدراء الديانات الأخرى، عبر خطب يلقيها في أحد مساجد "بيل".

كما أشار التلفزيون السويسري الجمعة إلى أن "أبو رمضان" يشارك في برامج تبثها قناة "التناصح" الليبية.

ففي أحد المقاطع المسربة من الخطبة، يقول الإمام المذكور: "اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك باليهود، وبالصليبيين الحاقدين وبالهندوس، وبالروس وبالشيعة الرافضة".

وقد تعقدت القضية أكثر عندما كشف التلفزيون الرسمي أن "أبو رمضان" كان يتلقى أموالاً من دافعي الضرائب السويسريين بوصفه عاطلا عن العمل وصلت إلى 600 ألف دولار لمدة 13 عاماً.

يذكر أن "أبو رمضان" من مواليد مدينة #درنة ، وكان معتقلا منذ العام 1998 في عهد معمر #القذافي بتهم التنظير للعنف وانخراطه في تنظيم الشهداء الإرهابي قبل انتقاله إلى #بريطانيا ومنها إلى #سويسرا كلاجئ .