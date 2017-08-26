ليبيا.. حملات شعبية تفوض حفتر لرئاسة البلاد

شهدت مدن #شرق_ليبيا حملات شعبية من أجل تفويض المشير #خليفة_حفتر لقيادة البلاد لمدة 4 سنوات.

وبدأت الحملة منذ أيام في الشوارع حيث تنتشر صور حفتر ولافتات داعمة له لرئاسة البلاد، وكذلك في وسائل #التواصل_الاجتماعي، من أجل الحشد الشعبي لهذه المبادرة ودعمها عبر جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات.

ويبرر القائمون على هذه الحملة بأن الهدف منها هو إنقاذ البلاد، خاصة بعد أن عجز القادة الحاليون على إيجاد حل سياسي ينقذ البلاد من الأزمة الخانقة التي يعيشونها.

وأكدوا أن حفتر قادر على المسك بزمام الأمور، خاصة بعد نجاحه في تحرير مدن شرق ليبيا من الجماعات الإرهابية.

ولهذا الغرض، افتتح مكتب رئيسي للحملة في مدينة #البيضاء، في انتظار أن يتم فتح مكاتب أخرى في بقية المدن الشرقية. وذكر علي التركي الذي يتولى الإشراف على هذه الحملة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أنه "تم جمع 600 توقيع في مدينة البيضاء في نصف ساعة فقط".

وكان وزير الخارجية البريطاني #بوريس_جونسون، أعلن، السبت، في تصريح لإحدى الإذاعات البريطانية عقب عودته إلى بلاده بعد زيارته ليبيا قبل يومين، أن قائد الجيش الليبي المشير حفتر "تعهد بالتخلي عن الحكم العسكري إذا نجح وأصبح رئيسا للبلاد".