مقتل 7 مسلحين من المعارضة التشادية جنوب ليبيا

أعلنت #كتيبة #سبل_السلام التابعة للجيش الوطني الليبي عن مقتل 7 مسلحين من المعارضة #التشادية في مواجهة عسكرية صباح أمس السبت.

وقالت الكتيبة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن "مواجهات اندلعت فجر اليوم السبت بين الكتيبة وفصيل مسلح تابع للمعارضة التشادية بالقرب من الحدود مع تشاد"، مؤكدة أن الكتيبة تمكنت من دحر تحركات الفصيل ومقتل سبعة مسلحين منها.

وفيما كشفت الكتيبة عن مقتل جنديين منها أكدت أنها "مصرة على تصديها لتحركات الفصائل التشادية المعارضة على الحدود الليبية مع تشاد ولن تفرط في سيادة التراب الليبي"، كما أكدت أن هذه الفصائل تتلقى دعما من دولة #قطر.

وكان سفير ليبيا السابق لدى تشاد، قرين صالح، قد أعلن ترحيبه يوم أمس بقرار انجامينا بشأن مقاطعة دول قطر، كاشفا خلال تصريح صحافي له عن وجود 2000 مسلح من المعارضة التشادية في ليبيا يتلقون دعماً مباشراً من دولة قطر.