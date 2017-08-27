إغلاق أكبر حقل نفط ليبي بقوة السلاح

قال مصدر في الزنتان الأحد إن مجموعة مسلحة محلية أغلقت صمامين بخط الأنابيب الواصل إلى حقل الشرارة النفطي، أكبر الحقول الليبية، للمطالبة بمزيد من إمدادات الوقود لمنطقة الزنتان وتحسين أوضاعها الاقتصادية.

وذكر مهندسون أن حقل الشرارة الذي ينتج نحو 280 ألف برميل يومياً أُغلق قبل أسبوع وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة "القوة القاهرة" في تحميلات خام الشرارة من مرفأ الزاوية بحسب وثيقة للشركة.

وقال متحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) إن مجموعة مسلحة أخرى مكلفة بحراسة منشآت النفط أغلقت خط الأنابيب الواصل إلى حقل الحمادة الليبي لكن الحقل ما زال يعمل ومن المتوقع إجراء محادثات اليوم لإعادة فتح خط الأنابيب.