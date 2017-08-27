مياه الشرب.. تجارة جديدة في سبها الليبية

في مواجهة أزمة #مياه_الشرب التي تعانيها #سبها وسط جنوب #ليبيا، أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن إعادة تهيئة 18 بئراً للمياه بـ12 حياً من أحياء المدينة سبها. وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا على صفحتها الرسمية إن "العمل يأتي للمساهمة في تخفيف حدة #أزمة_المياه المستمرة التي تشهدها البلاد خاصة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع استهلاك المياه من قبل المواطنين".

وسبها هي أكبر مدن الجنوب الليبي التي تعتبر من أكبر بؤر التوتر والمواجهات المسلحة، وممر الهجرات غير القانونية. يعاني أهاليها من أزمات الاختطافات والقتل العمد والثأر، بالإضافة لأزمة حيوية تمثلت في شح المياه التي استغلها تجار الأزمة.

ويؤكد رمضان البوسيفي، أحد سكان المدينة أن مياه الشرب تحولت لتجارة كغيرها من تجارات الأزمة، ويقول في حديث لــ"العربية.نت" إن "عددا من أصحاب سيارات نقل المياه يحتكرون حاجتنا الماسة للمياه حيث يوردونها من خزانات عميقة خارج البلدة ليقوموا بعرضها على من يدفع لهم أكثر"، مشيراً إلى أن أصحاب السيارات يمتلكون السلاح لحمايتهم من العصابات التي تقطع طريق أي مار بضواحي المدينة.

وأضاف: "السيارة بسعة 20 ألف لتر يصل سعرها حالياً إلى 200 دينار (الدولار يساوي 1.40 دينار ليبي)، وفي ظل غياب كامل للسيولة ماذا يفعل رب الأسرة؟" مردفاً: "ليس لديه حل سوى النزوح إلى مناطق الشمال حيث الحياة أيسر بكثير فوصول السعر إلى 200 دينار ليس نهائياً".

من جانبه أكد سالم دندون، مدير شركة المياه، أن بسبها 80 خزان مياه باتت معطلة تماماً منذ أكثر من سنتين بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والاعتداءات على مضخات المياه وسرقتها من قبل العصابات، معتبراً أن عمل الأمم المتحدة الأخير سيخفف من حدة الأزمة، لكنها ستبقى موجودة إذا لم يتم حماية ما تم تهيئته حالياً من اعتداءات محتكري المياه وعصابات السرقة.

ويؤكد منعم السايح، أحد نشطاء المدينة، أن أصحاب الصهاريج الكبيرة خارج المدينة يعملون ضمن شبكة واحدة من أصحاب سيارات نقل المياه الخاصة، يستغلون حاجة المواطن لتدر عليه أموالاً طائلة، مضيفاً في حديث لــ"العربية.نت" أن "تجارة المياه تحولت لتجارة توازي تجارة تهريب الوقود والمهاجرين ومصدراً يدر أموالاً طائلة سيما وأن استهلاك المياه وحاجة المواطن لها أكثر بكثير من الوقود".

وكشف بالقول إن "الكهرباء ليست السبب المباشر لتعطل خزانات المدينة بكل الاعتداءات المتعمدة عليها من قبل تجار المياه"، مؤكداً أن عصابات تعتدي على الخزانات وتعطيها كما تعتدي على مؤسسات خدمات المدينة الأخرى لاستغلال الأزمة لدر الأموال عليها.

ويتفق السايح مع البوسيفي أن أزمة المياه جاءت لتختم أزمات المواطن في المدينة بعد غياب كامل للسيولة والأمن ليضطر كثيرون للهجرة منها نحو مناطق أخرى".