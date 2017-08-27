ميركل تدعم خفر السواحل الليبي.. وتحذر من انتهاكات

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل، الأحد، على الحاجة إلى دعم خفر السواحل الليبيين في إطار الجهود المبذولة لوقف توافد #المهاجرين إلى أوروبا، لكنها حذرت من أنه لن يتم السكوت عن أي #انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

وشددت ميركل عشية قمة حول #أزمة_الهجرة في باريس، على ضرورة اكتساب الجهاز الليبي القدرة على مراقبة مياهه، وعلى ضرورة إعطائه "التجهيزات اللازمة ليؤدي عمله".

وأضافت في حديث مع صحيفة فيلت أم زونتاغ "في الوقت نفسه، نولي بالطبع أهمية قصوى لالتزام خفر السواحل الليبيين بالقانون الدولي، سواء في تعاملهم مع اللاجئين والمهاجرين أو مع الجمعيات غير الحكومية".

وتابعت "في حال إثارة أي شكوك بهذا الشأن، فسنحقق في المعلومات".