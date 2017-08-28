بالفيديو.. داعش يعلن عن "مقرّه" الجديد في ليبيا

كشف تنظيم #داعش عن وجوده مجددا بجنوب مدينة سرت في ليبيا، وذلك من خلال فيديو بثته وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم يظهر حاجز تفتيش للتنظيم جنوب المدينة.

يأتي الفيديو الجديد بعد حوالي سنة على طرد داعش من مدينة سرت التي اتخذها طوال السنوات الماضية مقرا رئيسيا له ومركزا لقيادته.

وبحسب بيانات ظهرت خلال العرض المرئي، فإن الحاجز أقامه عناصر التنظيم بين منطقتي #الجفرة و #بوقرين. ويعرض الفيديو عناصر ملثمة للتنظيم وهي تستوقف سيارات المواطنين وتدقق في هوياتهم الشخصية.

وتعتبر الطريق بين الجفرة وبوقرين، الذي اتخذه التنظيم مركزا جديدا له، أحد أهم وأبرز الطرق البرية في #ليبيا، حيث تؤمن الربط بين سرت شمال البلاد، والشرق بشكل عام، والجنوبي الغربي الليبي وصولا إلى الحدود مع الجزائر.

وفي الفيديو الحديث، أعلن التنظيم أيضاً عن اختطاف مواطنين ليبيين هما "الصغير مصباح الماجري" نائب رئيس مفوضية الانتخابات، و"محمد أبوبكر" أحد قادة حرس المنشآت النفطية بفرع أوباري، والذي أظهرت صوره المعروضة في الفيديو أنه تعرض للضرب والتعذيب.

يذكر أن الماجري كان قد أُعلن عن اختطافه من قبل مجهولين في طرابلس قبل شهرين.

وكانت مصادر أمنية وعسكرية قد كشفت لـ"العربية.نت" في وقت سابق عن تواجد عناصر للتنظيم تتنقل بحرية جنوب مدينة #سرت وصولا إلى عمق الصحراء جنوبا.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش نفذ عملية دموية، الأربعاء الماضي، في "بوابة الفقهاء" ضواحي منطقة الجفرة وسط البلاد، قتل خلالها أكثر من 10 عسكريين من الجيش الليبي ذبحا بالسكين.